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Союз ученых Кыргызстана поддерживает кандидатуру Жээнбекова

Союз ученых Кыргызстана поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, наиболее достойного занять пост президента страны.

Сооронбай Шарипович прошел большой трудовой путь — от учителя русского языка и литературы сельской школы до высокого поста премьер-министра Кыргызстана. А между этими двумя жизненными вехами было перманентное движение вверх на службе Родине: главный зоотехник, инструктор райкома партии, директор совхоза, депутат Жогорку Кенеша двух созывов, заместитель торага СНП ЖК КР, министр сельского хозяйства, директор Государственной кадровой службы, глава государственной администрации — губернатор Ошской области.

На всех этих постах он показал себя как разносторонний специалист, требовательный и заботливый руководитель.

Мы выражаем уверенность, что на высокой должности президента Кыргызской Республики Сооронбай Шарипович Жээнбеков даст импульс к дальнейшему поступательному движению страны и развитию науки по пути прогресса.

Мы — за кандидатуру С.Ш.Жээнбекова.

Борубаев А.А. — президент Союза ученых Кыргызстана, академик НАН КР;

члены правления Союза ученых Кыргызстана:

Мамасаидов М.Т. — академик НАН КР;

Жумабеков С.А. — академик НАН КР;

Жунушов А.Т. — член-корреспондент НАН КР;

Кожогулов К.Ч. — член-корреспондент НАН КР;

Соронкулов Г.У. — ученый секретарь Союза ученых Кыргызстана, к.ф.н.

 

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш.Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.10.2017 г.
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