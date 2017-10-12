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Ветеран ВОВ Мухтар Нургазиев: С. Жээнбеков всю жизнь посвятил служению народу

«Сооронбай Жээнбеков с детства был очень трудолюбивым и благодаря этому качеству прошел через все ступени трудовой деятельности, добился многого. И теперь предстал перед нами как кандидат на пост президента страны», - заявил ветеран Великой Отечественной войны Мухтар Нургазиев во время встречи кандидата на пост президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с жителями города Ош.

Он отметил, что Сооронбай Жээнбеков всегда уделял особое внимание ветеранам и заботился о них в бытность губернатором Ошской области.

«Сооронбай Жээнбеков заботился не только о нас, но и обо всех жителях нашей области. Он всю свою жизнь посвятил служению народу. Он из тех, кто живет по принципу: «Сначала людям – потом себе». Мы должны ценить такого джигита, как Сооронбай Жээнбеков, у него хватит опыта и сил управлять государством. К тому же он очень справедливый. Руководитель должен быть именно таким. Я верю, что мы все единогласно поддержим Сооронбая Жээнбекова, и он станет нашим президентом», - сказал ветеран, дав тем самым свое благословение и пожелав Сооронбаю Жээнбекову беззаветно служить стране и своему народу.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.10.2017 г.
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