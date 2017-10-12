Омурбек Бабанов о провокациях, деньгах, власти и победе

В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты Омурбек Бабанов выступил с рядом заявлений, ответив на самые актуальные вопросы, которые сегодня волнуют общество.

Омурбек Бабанов о провокациях

Сегодня в общественно-политической жизни страны непростое время. Все провокационные силы, которые не могут смириться со своим явным поражением на предстоящих выборах, а также которые не считаются с мнением большинства населения нашей страны, стремятся любыми путями украсть у нас победу.

Не скрою, все события последних дней — встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вырванное из контекста выступление в Он-Адыре, задержание депутата Жогорку Кенеша, моего сторонника Каната Исаева, — все это звенья одной цепи. Есть план, по которому двигаются определенные лица. Но их целью является провокация. Хочу успокоить всех — мы не поддадимся и не будем совершать эмоциональные поступки. Несмотря ни на что, я продолжаю предвыборную гонку с еще большей интенсивностью в рамках соблюдения всех законодательных процедур.

О победе

Никто в этой стране не хочет дестабилизации. Моя позиция однозначна — выигрывать на выборах нужно честно и чисто. Поэтому всем своим сторонникам, работникам штабов, агитаторам я хочу сказать, чтобы работали с двойной интенсивностью на своих участках, но не поддавались эмоциям. Нам нужна победа — исключительно чистая и честная. Для любого избираемого главы государства важна прежде всего легитимность — я всегда уважал закон и поэтому играю исключительно по правилам.

Я не собирался и не собираюсь захватывать «Белый дом». Выборы в Кыргызстане должны пройти честно. Новый президент должен прийти к власти честным путем, а не за счет переворотов или каких-то незаконных действий.

О бизнесменах в политике

Проще ничего не придумаешь: раз бизнесмен — значит, думает только о деньгах. Но, может быть, стоит немного проанализировать эту ситуацию и понять: я сделал успешный, эффективный бизнес, не имея никаких должностей. И если бы меня интересовали только деньги, я бы продолжал двигаться в этом направлении. Мне не нужна власть, чтобы богатеть. Я уже достаточно богат.

Я понимаю, почему некоторым людям трудно поверить в мое желание прийти во власть для того, чтобы изменить нашу страну, продвинуть ее на другой уровень развития, сделать успешной и процветающей. Ведь все знают: у нас любое чиновничье место — это возможность обогатиться. У нас продаются любые должности, начиная от директора школы или главы местной администрации.

Помню, как накануне выборов в парламент ко мне в офис пришел один в то время весьма высокопоставленный чиновник, оглядел мой кабинет и недоуменно воскликнул: «Ну и зачем тебе депутатство? У тебя же все есть!» Я хочу, чтобы наши люди поняли, что власть — это не бизнес. Власть — это инструмент, с помощью которого глава страны и весь управляемый им государственный аппарат обязаны обеспечить достойную жизнь своему народу. Власть — это огромная ответственность.

О ситуации с Канатом Исаевым

Мы обязательно должны разобраться в этой ситуации, правоохранительные органы обязаны подойти к расследованию беспристрастно. Мы предпримем все усилия, чтобы следствие было прозрачным. Я знаю Каната Кедейкановича, это человек очень принципиальный. Прошу правоохранительные органы и СМИ не интерпретировать факты, не передергивать их. Его обвиняют в том, что он готовил «насильственный захват власти». Но ни в одном из материалов и видео, которые были представлены в СМИ, я не увидел ни единого слова про государственный переворот.

Только суд может определить степень вины. Никто не отменял презумпцию невиновности — эта норма должна соблюдаться. Если бы Канат Исаев не поддерживал бы меня, я думаю, у него бы таких проблем не было.

О деньгах

Финансирование моей избирательной кампании проходит открыто и прозрачно. Сегодня мы потратили почти 200 миллионов сомов официальных средств на предвыборные агитационные материалы и освещение в СМИ. Никакого финансирования деструктивных и особенно криминальных элементов никогда не было и не будет. Это абсурд — тратить столько денег на агитацию, чтобы потом финансировать криминал. Я уверен: все всё прекрасно понимают. У меня возникает вопрос: откуда деньги у другого кандидата, у которого столько же рекламы, столько же билбордов и газет? У человека, ни дня не занимавшегося бизнесом?

О власти

Я достаточно рано многого добился. В тридцать лет я заключил одну из самых успешных сделок в бизнес-истории Кыргызстана. Сегодня мне 47. Я считаю, что в бизнесе я достиг вершины, сегодня все мои предприятия отданы в доверительное управление. Что дальше? Сегодня я уверен в том, что у меня достаточно сил, энергии, опыта, чтобы двигаться дальше, ставить перед собой самые глобальные цели и достигать их.

Моя самая амбициозная цель — сделать свой народ и свою страну успешными.

Я хочу, чтобы каждый кыргызстанец жил в местах с зелеными газонами, безопасными и чистыми улочками, бассейном, спортплощадками. Я уверен в том, что такой можно сделать всю страну. И я знаю, как это сделать. Но для достижения этой цели нужны инструменты, для этого нужен уровень принятия решений.

О выборе

Уважаемые кыргызстанцы! Нам ни в коем случае нельзя упустить такой исторический шанс — доказать всему миру, что мы настоящее демократическое общество. Поэтому еще раз призываю: не поддавайтесь на провокации. Сегодня я прошу вас лишь об одном — 15 октября придите на свой избирательный участок и проголосуйте по совести, проголосуйте сердцем. Проголосуйте так, чтобы в будущем не жалеть. Я хочу призвать всех: давайте объединимся. Давайте вместе строить правовое государство. Государство, в котором не будет политических гонений! Перед законом должны быть все равны.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 12.10.2017 г. Тираж: 1.