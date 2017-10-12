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Бишкек только за Сариева!

Темир Сариев признался, что, несмотря на то что родился в селе, очень любит Бишкек, поскольку вырос и реализовался именно здесь. Об этом он рассказал на встрече с жителями столицы, где собрались несколько тысяч горожан.

«Мы все хотим, чтобы Бишкек процветал, чтобы к нему вернулась былая слава самого зеленого города, каким он был в Советском Союзе. Мы им гордились. Я этот город безумно люблю и, будучи премьер-министром, старался помогать Бишкеку. Я утвердил первый проект Центральной Азии о создании горного ботанического сада на базе нашего ботсада. Это как раз был фундамент для того, чтобы Бишкек стал вновь зеленым и цветущим городом», — сказал Темир Сариев.

Кандидат также отметил, что инициативы, заложенные им на посту премьер-министра, по сей день реализовываются в проекты по улучшению столицы.

Я уверен, через 2-3 года Бишкек станет процветающим, безопасным и уютным городом, потому что я, будучи премьер-министром, закладывал эти программы. Это простые, но эффективные методы того, как создать удобный и уютный город.

Темир Сариев

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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