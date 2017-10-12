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Выборы

Сегодня Темир Сариев выступит в дебатах на ОТРК

Оппонентами одного из фаворитов президентской гонки выступят Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Арсланбек Малиев и Сооронбай Жээнбеков.

Темир Сариев намерен обратиться к народу Кыргызстана, а также рассказать о своей программе «Вместе к успеху», направленной  на улучшение благосостояния кыргызстанцев и наведение твердого и справедливого порядка в стране.

Начало в 21.00.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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