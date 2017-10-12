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Выборы

Сариев: Кто будет президентом, будет решать народ, а не лживые данные некоторых

Какой будет следующий президент, какая у нас будет политика ближайшие годы, сможет ли новый глава государства гордо нести наш флаг и вести за собой народ – зависит от выбора каждого кыргызстанца, считает Темир Сариев.

«Перед нами стоит непростой выбор. Этот выбор должен быть от сердца, потому что мы будем выбирать для нашей свободной страны президента. Если кто-то навязывает вам мысль о том, что все уже решено, – не верьте. Социологические исследования показывают, что 40 процентов избирателей не хотят принимать участие в выборах, 25-30 процентов еще не определились. Это точные данные. А кто-то сейчас говорит, что за него проголосует 65 процентов кыргызстанцев, – это вранье. Кто-то говорит, что только вчера имел 3 процента избирателей, а сейчас опережает всех, – это тоже ложь. Будет решать сам народ, поэтому я призываю вас быть активными и правильно использовать свой голос», – сказал Темир Сариев на встрече с жителями Бишкека.

Долг каждого гражданина – отдать свой голос за того, кого он считает достойным кандидатом. Свой выбор нужно делать честно, невзирая на чужое мнение, потому что в избирательной кабинке, вы остаетесь один на один со своей совестью.

Темир Сариев

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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