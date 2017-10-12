Мира Джангарачева: Только Сариев!

Экс-вице-премьер-министр Мира Джангарачева намерена голосовать за Темира Сариева. Свою позицию она озвучила в ходе встречи с жителями Бишкека. Поддержать кандидата в президенты пришли тысячи бишкекчан.

«Я давно решила, что буду голосовать за него. Есть много достойных кандидатов, но мне нравится именно Сариев, и я скажу, почему. Я познакомилась с ним, когда работала в международной организации. За 15 лет работы в ООН было много национальных партнеров. Были такие, которые интересовались, что они будут иметь с той или иной программы. За 15 лет Темир Сариев был практически единственным человеком, который задал другой вопрос: «Что будет иметь страна от этого проекта?» Он всегда задает только правильные вопросы. Он уверенный в себе, дипломатичный, мудрый и тактичный. С самого начала предвыборной гонки он идет достойно и ни шагу не делает назад», - отметила Мира Джангарачева.

Вместе к победе!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 12.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.