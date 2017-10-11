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В Оше агитаторов Омурбека Бабанова вынудили дать ложные показания

В Оше агитаторов Омурбека Бабанова вынудили дать ложные показания. Об этом сообщил сам задержанный Сабыржан Алимов.

По его словам, распространенная сотрудниками МВД информация о том, что 185 тысяч сомов предназначались для подкупа голосов жителей района «Амир-Тимур» города Ош, является ложной.

«На видео я говорю так, потому что милиционеры заставили меня. Я был вынужден дать ложные показания, потому что мне угрожали, сказали, что подкинут наркотики в мою машину. На самом деле эти деньги — месячная зарплата агитаторов. В машине были конверты. Нас инструктировали о том, какие показания мы должны дать. В частности, нас вынудили заявить, что с вместе с агитационными материалами мы собирались раздавать избирателям деньги. Также меня вынудили подписать заявление о том, что руководитель штаба Арзыбек Карыбеков принуждал меня к подкупу голосов», — рассказал Сабыржан Алимов.

Агитатор утверждает, что заявление собственноручно не писал, что его заставили расписаться под готовым текстом, напечатанным на компьютере сотрудниками милиции.

Представитель штаба кандидата Омурбека Бабанова в Оше Тахир Касимов, который также присутствовал при незаконном задержании, рассказал, что изначально объяснил милиционерам, что вез зарплату агитаторам.

«Утром у нас была встреча с агитаторами. 17 женщин потребовали выдать им зарплату. Я взял из штаба 85 тысяч сомов по ведомости, — пояснил Тахир Касимов. — Сколько взял денег Сабыржан Алимов, я не знаю. Мы вместе выехали в район, но когда мы туда подъезжали, нас остановили инспекторы. Потом подошли двое человек в гражданском, отвезли в милицию. Там в своей объяснительной я написал, что деньги предназначались для агитаторов, это их зарплата».

Как выяснилось, в районе «Он-Адыр» 37 агитаторов действительно весь день прождали свою зарплату. У них имеются соглашение о работе в качестве агитаторов и ведомости по выплате заработной платы.

Однако, несмотря на отсутствие доказательной базы, сотрудники милиции передали материалы в суд.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул.Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 11.10.2017 г. Тираж: 1.
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