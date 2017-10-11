В Бишкеке в рамках встречи Темира Сариева с жителями столицы прошел праздничный концерт. Тысячи жителей Бишкека собрались в центре столицы, чтобы поддержать кандидата.

Красочная концертная программа в честь Темира Сариева собрала на своей сцене самых ярких звезд отечественной эстрады. Тата Улан исполнил зажигательную композицию «Бирге», написанную специально для Темира Сариева. Также на сцене выступили молодые исполнители Бегиш и Баястан, Омар, лауреат международного фестиваля «Новая Волна» Нурсултан Азыкбаев, а также его не менее знаменитый отец, народный артист Кыргызской Республики Курмангазы Азыкбаев, другие звезды кыргызской эстрады.

Официальную часть мероприятия украсили выдающиеся личности, такие как олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, бывший вице-премьер-министр Мира Джангарачева, сын первого премьер-министра КР Алмаз Исанов, а также другие именитые кыргызстанцы.

Вместе к победе! Народ Кыргызстана сделал свой выбор — это Темир Сариев.