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Выборы

Народ Кыргызстана сделал свой выбор — это Темир Сариев!

В Бишкеке в рамках встречи Темира Сариева с жителями столицы прошел праздничный концерт. Тысячи жителей Бишкека собрались в центре столицы, чтобы поддержать кандидата.

Красочная концертная программа в честь Темира Сариева собрала на своей сцене самых ярких звезд отечественной эстрады. Тата Улан исполнил зажигательную композицию «Бирге», написанную специально для Темира Сариева. Также на сцене выступили молодые исполнители Бегиш и Баястан, Омар, лауреат международного фестиваля «Новая Волна» Нурсултан Азыкбаев, а также его не менее знаменитый отец, народный артист Кыргызской Республики Курмангазы Азыкбаев, другие звезды кыргызской эстрады.

Официальную часть мероприятия украсили выдающиеся личности, такие как олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, бывший вице-премьер-министр Мира Джангарачева, сын первого премьер-министра КР Алмаз Исанов, а также другие именитые кыргызстанцы.

Вместе к победе! Народ Кыргызстана сделал свой выбор — это Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 11.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым

 

 
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