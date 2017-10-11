Алмаз Исанов: Я устал ждать, и я устал бояться за свое будущее

Лидер политической партии «Асман Ала-Тоо» выступил на встрече Темира Сариева с избирателями. Молодой политик поддержал кандидата в президенты и призвал многотысячных участников встречи голосовать за кандидатуру Сариева.

«Я горожанин, вырос в Бишкеке. Сегодня моему сыну исполнилось 19.

Я хочу сказать с этой трибуны, что мое поколение устало ждать перемен к лучшему. Горько говорить об этом, но многие мои ровесники с семьями решили иммигрировать.

Повторюсь. Я устал ждать. И я устал бояться за свое будущее и будущее своих детей.

Мы живем в прекрасном городе. Но люди не могут быть счастливы, когда у них нет работы, когда нет денег, когда не видишь перспектив.

15 октября — наша возможность что-то изменить.

Мы не можем больше молчать и терпеливо ждать, в то время как у нас отбирают право на достойную жизнь.

Наш народ терпеливый и быстро учится новому. Но у нас нет подлинного развития. Что-то, конечно, делается, идут какие-то перемены. Самое главное — у нас есть мир и спокойствие. Но я считаю, потенциал нашего трудолюбивого народа не используется на должном уровне.

Я убежден, что кыргызстанцы заслуживают лучшей жизни, лучшего трудоустройства и лучшего заработка, и основным препятствием на этом пути является отсутствие подлинной политической воли на изменения.

Говорятся красивые слова, делаются красивые презентации, пишутся правильные программы, но в реальности интересы народа не на первом месте.

Я хочу жить в стране, где у нас и наших детей есть будущее, где безопасность, здоровье и экология не пустые слова.

Вы посмотрите, что творится на дорогах: даже высокопоставленные чиновники не защищены и погибают в ДТП, что уж говорить о простых гражданах! В городе царит безработица, никто не защищен от безденежья. Экология и здоровье горожан в конце списка при планировании городской инфраструктуры. Парки и скверы гибнут под натиском коммерческой наживы, исчезает зеленый облик города.

15 октября мы выбираем свое будущее. И здесь я хотел бы поделиться своими выводами. Мы анализировали разных кандидатов во время агитационного периода. Приятно осознавать, что появляются политики, я бы сказал, звезды нового формата, как Улугбек Кочкоров и Таалатбек Масадыков.

Но моим выбором был и остается Темир Сариев.

1. На мой взгляд, он является одним из кандидатов, который может поставить интересы страны выше своих, и при этом почти единственный, кто обладает необходимым государственным и политическим опытом.

2. В трудные времена, несмотря ни на что и ни на кого, он оставался с народом.

3. У него простая и понятная программа, которую можно реализовать.

4. Он никогда в прошлом не занимался и сейчас не занимается подкупом голосов. Сейчас это не приносит значимых рейтингов, но я верю, что будущее за такой политикой.

Темир Сариев — человек, которому можно доверять!!!» — заявил Алмаз Исанов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 11.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым