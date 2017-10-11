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Выборы

Город Ош поддерживает Сооронбая Жээнбекова!

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, в рамках своей агитационной кампании встретился с жителями города Оша. Поддержать Сооронбая Жээнбекова в его стремлении сделать Кыргызстан процветающей страной на посту президента Кыргызстана пришли более 50 тысяч жителей города и его окраин.

Сооронбай Жээнбеков представил ошанам свою программу «Интересы страны дороже всего!», которая создана на основе проблем кыргызстанцев и имеющихся вопросов во всех сферах жизнедеятельности народа и государства, с которыми Сооронбай Жээнбеков сталкивался лично, многократно объезжая регионы Кыргызстана.

Какое бы место ни посетил, с кем бы ни встречался — все их проблемы и пути их решения запечатлеваются в моей душе, в моем сердце. И я сумею решить эти проблемы

Сооронбай Жээнбеков
Жители Оша с большим воодушевлением поддержали программу и кандидатуру Сооронбая Жээнбекова на пост президента страны. Они отметили, что многим из них довелось поработать с Жээнбековым бок о бок после событий 2010 года и восстанавливать стабильность, доверие и дружбу. «Когда город Ош и весь Кыргызстан в апреле и июне 2010 года переживали не лучшие времена, Сооронбай Жээнбеков днем и ночью был рядом с нами, восстанавливал город, доверие кыргызстанцев к власти. За эти годы он показал себя как государственник, умеющий постоять за целостность своей страны, единство своего народа», — отметили ошане.
Со словами поддержки выступили ветеран Великой Отечественной войны Мухтар Нургазиев, ученый Каныбек Исаков, представители молодежи, спорта, интеллигенции. Кроме этого, спортсмены футбольного клуба «Алай» подарили Сооронбаю Жээнбекову футбольный мяч и футболку под номером 9, что символизирует его номер в избирательном бюллетене, и пожелали победы.

Учитель года Мелис Музулманов вручил Сооронбаю Жээнбекову альбом с рисунками школьников города Оша «Будущее моего города глазами детей» с пожеланиями воплотить детские мечты и идеи на посту президента.

В заключение встречи жители Оша благословили Сооронбая Жээнбекова и заявили, что будут поддерживать на предстоящих выборах только его кандидатуру, идущую под № 9 в избирательном бюллетене.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 11.10.2017 г.

 

 
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