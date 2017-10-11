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Выборы

Страна выбирает Омурбека Бабанова!

Омурбек Бабанов — фаворит президентской гонки, это признают как эксперты и политологи, так и простые избиратели Кыргызстана. Избиратели отмечают, что Бабанов — прогрессивный политик, и связывают с ним надежды на светлое будущее страны.

Государственный и партийный деятель, дипломат Апас Жумагулов: «Я думаю, что большое количество людей поддерживает Бабанова. Это человек, который на самом деле сможет выполнить волю народа. Ему хватит и сил на это, и знаний. Если вспомнить тот путь, который он прошел, то с уверенностью можно сказать, что в нем есть все для избрания в президенты. Поэтому — Бабанов!»

Дочь видного государственного партийного и общественного деятеля Торокула Айтматова, сестра Чингиза Айтматова, общественный деятель Роза Айтматова: «Как политик, как руководитель Омурбек показал себя с хорошей стороны. Он был и депутатом, и премьер-министром. Я считаю, что он всегда был на правильном пути, всегда думал о народе, о государстве. Его действия, его слова оставляют хорошее впечатление. Я думаю, таких людей нужно выбирать для руководства страны. Все считают, что он поведет страну вперед. Я хочу пожелать ему успехов, желаю, чтобы он стал хорошим президентом для Кыргызстана, чтобы он думал о Родине, о народе, чтобы стал примером для других людей».

Президент Ассоциации урологов и андрологов КР, доктор медицинских наук, профессор Акылбек Усупбаев: «На сегодняшний день здравоохранение Кыргызстана нуждается в реформах. Многие пациенты едут за пределы республики, чтобы лечиться, и тратят огромные деньги. Я бы хотел, чтобы все пациенты лечились у нас, чтобы было внедрение новых технологий. Омурбека Бабанова знаю как реформатора, уверен, что он сможет все эти реформы провести достойно. Я за Бабанова!»

Экс-вице-премьер-министр, доктор медицинских наук, профессор Гульнара Асымбекова: «Хочу отметить, что в случае избрания президентом страны Омурбека Токтогуловича у нашей с вами страны появится надежда на светлое будущее. Страна нуждается в проведении эффективных реформ, которые в конечном итоге должны дать качественное улучшение жизни каждого гражданина. Поэтому Бабанов!»

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Медведев: «Омурбек Бабанов — способный реформатор, доказавший во время пребывания на посту премьер-министра, что может проводить реформы в короткие сроки. Я уверен, что он именно тот человек, который в короткие сроки может существенно поднять уровень жизни нашего населения, обеспечить межнациональный мир и согласие, а также существенно повысить роль нашего государства на международной арене».

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул.Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 11.10.2017 г. Тираж: 1.
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