Сооронбай Жээнбеков и портрет идеального президента кыргызстанцев

Страна уже накануне самого большого политического события. Предвыборная кампания приближается к финишу, буквально через четыре дня кыргызстанцам предстоит сделать выбор. И от этого зависит развитие страны на ближайшую шестилетку.

Судя по опросам, в том числе и ряда НПО, лидирует Сооронбай Жээнбеков. Так в чем его успех и почему большинство кыргызстанцев готовы доверить будущее страны Жээнбекову?

Одно ясно, что Жээнбеков вызывает симпатии у народа из-за того, что он соответствует тому идеальному портрету президента страны, который носит в себе простой человек.

Народу нужен грамотный, мудрый президент. Простой кыргызстанец не хочет быть подопытным в каком-то социальном, экономическом эксперименте, который будет проводиться с туманными целями достижения уровня передовых стран. Насмотрелся и натерпелся народ, которого пытались втиснуть в какие-то прожекты, копируя бездумно иноземные порядки и декларируя о «второй Швейцарии» и др. Все это закончилось печально, по большому счету все такие авантюрные проекты были лишь ширмой для грабежа страны, для получения кредитов и грантов под гарантии государства с целью освоения в собственный карман.

Поэтому простой кыргызстанец верит Жээнбекову, который не обещает золотые горы, но гарантирует устойчивый рост экономики путем комплексных решений проблем, сдерживающих экономическое развитие. Сооронбай Жээнбеков не может позволить себе говорить о чуде, которое может случиться путем издания нескольких президентских указов. Как человек, прошедший путь от простого зоотехника до премьер-министра, он знает, что нужно ежедневное усилие, ежедневный труд и четкое исполнение своих обязанностей всеми госслужащими. Все силы должны быть направлены на решение текущих проблем, на создание основы для прорыва страны.

И главное — Сооронбай Жээнбеков ставит во главу всех своих программных целей простого человека.

Как социал-демократ Жээнбеков никогда не отступит от идеи социального государства. А опыт стран, где у власти находятся социал-демократы показывает, что успех современного социального государства возможен лишь на основе высокоразвитой, эффективной, социально ориентированной экономики. В экономической политике социальное государство должно сочетать и меры государственного регулирования, и поощрение конкуренции, и развитие личной инициативы граждан по обеспечению своего собственного благосостояния.

Такой подход Сооронбай Жээнбеков не раз демонстрировал, занимая высокие посты. Он всегда отстаивал интересы простых тружеников, и многие его инициативы были направлены на их поддержку. Причем Жээнбеков исходит из условий Кыргызстана, где треть населения живет в селах.

Решение правительства Жээнбекова о предоставлении доступных с 6-процентной ставкой кредитов для перерабатывающей отрасли показывает, что этот человек знает и чувствует нужды народа. Его личное убеждение — развитие села непременно повлечет за собой развитие всей страны — привело к созданию Концепции развития регионов, призванной повысить уровень жизни села до планки города и решить проблемы безработицы и внутренней миграции.

Другое детище Сооронбая Жээнбекова — госпрограммы по развитию ирригации и сохранению плодородия земель вошли в концепцию «Стратегия—2040», которая является своего рода дорожной картой развития Кыргызстана. Следующим шагом Сооронбая Жээнбекова на пути к селу и регионам станет разработка программы обеспечения населения районов и сел работой. Он считает, что это обещание выполнимо, поскольку, по прогнозам экспертов, на местах можно трудоустроить 30 процентов населения.

Сооронбай Жээнбеков как социал-демократ понимает ценность образования и осознает, что главный ресурс Кыргызстана — это образованные граждане.

Мы повысим статус школы и школьного учителя, постепенно переведем преподавателей в категорию высокооплачиваемых специалистов. Из предвыборной программы кандидата

Еще в начале года мало кто верил, что у учителей может появиться свой собственный пансионат для комфортного отдыха, именно такого отдыха, какого обладатель этой профессии заслуживает. Но еще будучи премьер-министром, С. Жээнбеков принял данное решение. Теперь у педагогов появился свой собственный пансионат для отдыха на побережье озера Иссык-Куль — «Асыл».

В планах у кандидата продолжать оказывать помощь и поддержку работникам сферы образования в улучшении жилищных условий — именно эта категория бюджетных работников является приоритетной при реализации госпрограммы «Доступное жилье», где ставки на получение ипотечных кредитов планируется уже в следующем году снизить до 6 процентов. Жээнбеков также обещает каждый год обеспечивать социальным жильем до 3 тысяч семей.

Усилиями возглавляемого С.Жээнбековым правительства было много сделано для того, чтобы в Кыргызстане еще больше детей ходило в детские сады и школы. В результате за последний год значительно выросло количество детей, охваченных дошкольным и школьным образованием.

Именно при премьере Жээнбекове поддержка сферы образования стала значительной, расходы увеличились в более чем два раза до 28 миллиардов сомов. Из них около 240 миллионов сомов идут на развитие дошкольного образования.

Государственные инвестиции вывели страну в десятку передовых стран, вкладывающих средства в образование. Сооронбай Жээнбеков также обратит особое внимание на здоровье нации, он намерен запустить программы строительства спортзалов и спортплощадок в каждом селе и в каждом городском дворе.

Сооронбай Жээнбеков продолжит беспощадную борьбу с коррупцией, начатую нынешним главой государства Атамбаевым. И сам Жээнбеков один из немногих чиновников высокого ранга, который никогда не был замешан в коррупционных скандалах. Если среди госслужащих не будет нечистых на руку, то государственный бюджет будет увеличиваться, считает кандидат.

Таким образом, Жээнбеков с каждым днем получает новые голоса. Народу не нужны популисты, простым людям нужен человек, который готов решать реальные проблемы.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 11.10.2017 г.