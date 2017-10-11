14:07
+21
USD 68.41
EUR 80.58
RUB 1.18
Выборы

Заявление Темира Сариева по ситуации на кыргызско-казахской границе

В связи с ситуацией, складывающейся на кыргызско-казахской границе, хочу сказать следующее. Пока еще мало информации, что на самом деле происходит. Возможно, задержки с пропуском людей и грузов через границу являются следствием сбоев в работе пограничников и таможенников. Но возможно и другое.

В этой связи властям Кыргызстана и общественности следует проявлять выдержку. Особенно хочу обратиться ко всем кандидатам в президенты и к действующему президенту А.Атамбаеву. Мы все должны быть ответственными за свои слова и поступки. Неверно сказанное слово или не к месту сделанный поступок могут негативно отразиться на наших гражданах и их благосостоянии.

Мы живем не в замкнутом пространстве, и необходимо помнить, что за нашими выборами внимательно смотрят не только внутри страны, но и из соседних государств. Кто бы не был виноват в ухудшении отношений с соседями, спрашивать нужно начинать прежде всего с себя.
Хочу обратиться и к казахской стороне.

Развитие торговли и человеческих отношений — в интересах наших обеих стран. Вступив в ЕАЭС, Кыргызстан еще раз подтвердил, что нацелен на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с Казахстаном и другими членами ЕАЭС. Свободное перемещение через границы товаров и людей входит в перечень свобод, которые провозгласил Договор по ЕАЭС.

Договор о Вечной дружбе между Казахстаном и Кыргызстаном гласит, что мы являемся братскими и дружественными государствами и строим свои отношения на основе взаимопонимания, всестороннего сотрудничества и взаимного доверия.

Уверен, что отношения между нашими народами должны строиться только в таком ключе. Иной подход будет вреден и ничего хорошего братским казахскому и кыргызскому народам не даст.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 11.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
Ссылка:
просмотров: 752
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков и портрет идеального президента кыргызстанцев
Заявление штаба Омурбека Бабанова по поводу якобы подкупа голосов в городе Ош
Темир Сариев: Коррумпированная власть не способна обеспечить верховенство закона
Бабанов: Безопасность не должна трансформироваться в инструмент подавления
Темир Сариев: В центре всей системы власти должны стоять граждане и их интересы
Темир Сариев встретится с жителями Бишкека
Баткен — за Темира Сариева
Заявление штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова
Темир Сариев: Наши дети должны быть счастливыми в Кыргызстане
Номанжан Аркабаев: С Темиром Сариевым в Кыргызстан придет стабильность
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Сравним? Что обещали и&nbsp;обещают нам кандидаты в&nbsp;президенты Кыргызстана Сравним? Что обещали и обещают нам кандидаты в президенты Кыргызстана
Аппарат президента распространил итоги соцопроса: Жээнбеков опережает Бабанова Аппарат президента распространил итоги соцопроса: Жээнбеков опережает Бабанова
Бизнес
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День-Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
Samsung Galaxy Note8&nbsp;в рассрочку в&nbsp;магазинах O!Store Samsung Galaxy Note8 в рассрочку в магазинах O!Store
Покупки в&nbsp;радость с&nbsp;программой лояльности БТА Банка &laquo;Бонус плюс&raquo; Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»
Связисты&nbsp;О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Связисты О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек — Ош