Заявление Темира Сариева по ситуации на кыргызско-казахской границе

В связи с ситуацией, складывающейся на кыргызско-казахской границе, хочу сказать следующее. Пока еще мало информации, что на самом деле происходит. Возможно, задержки с пропуском людей и грузов через границу являются следствием сбоев в работе пограничников и таможенников. Но возможно и другое.

В этой связи властям Кыргызстана и общественности следует проявлять выдержку. Особенно хочу обратиться ко всем кандидатам в президенты и к действующему президенту А.Атамбаеву. Мы все должны быть ответственными за свои слова и поступки. Неверно сказанное слово или не к месту сделанный поступок могут негативно отразиться на наших гражданах и их благосостоянии.

Мы живем не в замкнутом пространстве, и необходимо помнить, что за нашими выборами внимательно смотрят не только внутри страны, но и из соседних государств. Кто бы не был виноват в ухудшении отношений с соседями, спрашивать нужно начинать прежде всего с себя.

Хочу обратиться и к казахской стороне.

Развитие торговли и человеческих отношений — в интересах наших обеих стран. Вступив в ЕАЭС, Кыргызстан еще раз подтвердил, что нацелен на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с Казахстаном и другими членами ЕАЭС. Свободное перемещение через границы товаров и людей входит в перечень свобод, которые провозгласил Договор по ЕАЭС.

Договор о Вечной дружбе между Казахстаном и Кыргызстаном гласит, что мы являемся братскими и дружественными государствами и строим свои отношения на основе взаимопонимания, всестороннего сотрудничества и взаимного доверия.

Уверен, что отношения между нашими народами должны строиться только в таком ключе. Иной подход будет вреден и ничего хорошего братским казахскому и кыргызскому народам не даст.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 11.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.