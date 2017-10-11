Заявление штаба Омурбека Бабанова по поводу якобы подкупа голосов в городе Ош

Штаб кандидата в президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова в ответ на информационное сообщение пресс-службы МВД по поводу якобы подкупа голосов в Оше сообщает следующее.

Считаем, что любые не санкционированные судом оперативные мероприятия, в том числе и слежка за штабом Бабанова, являются незаконными.

Более того, частное автотранспортное средство было остановлено беспричинно, и досмотр был осуществлен незаконно.

Как выяснилось, ничего противозаконного в автомобиле не было. Коробки содержали исключительно агитматериалы, утвержденные ЦИК.

Мы считаем, что на водителя и агитатора, находившихся в машине, оказывалось давление, после чего они дали ложные показания.

Считаем, что ничего незаконного в перевозке агитматериалов нет. Факт наличия денежных средств у людей не является противозаконным. При этом мы заявляем в категорической форме, что штабы не выдают наличные денежные средства агитаторам. Кроме того, штабы О.Бабанова не занимались и не занимаются подкупом избирателей. Это вопиющий факт и преступный оговор.

Данные обстоятельства являются очередной инсценированной провокацией, направленной против кандидата в президенты КР О.Бабанова.

В свою очередь, по данному факту республиканский штаб О.Бабанова направляет заявление в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики о превышении прав и злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками МВД в отношении работников штабов О.Бабанова.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 11.10.2017 г. Тираж: 1.