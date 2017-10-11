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Выборы

Темир Сариев: Коррумпированная власть не способна обеспечить верховенство закона

Справедливое управление, основанное на законности и наведении порядка во всех сферах и органах государственного управления, является основой программы Темира Сариева.

«Мы должны перейти от регрессивной парадигмы - «меняем законы под себя» к прогрессивной парадигме - «меняем себя под законы». Для этого нужно регулярно проводить системные и комплексные меры по борьбе с коррупцией. Коррумпированная система власти, неспособная обеспечить верховенство закона, должна быть демонтирована, коррумпированный чиновник будет сидеть в тюрьме», - сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 11.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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