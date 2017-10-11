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Бабанов: Безопасность не должна трансформироваться в инструмент подавления

«Объектом всей правоохранительной политики страны должен быть прежде всего человек и его собственность! А не нахождение 100 способов, как бы упрятать человека за решетку или захватить его имущество», — заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

Реформа МВД является частью стратегии развития Кыргызстана «Путь вперед», которую Омурбек Бабанов намерен реализовать, став президентом. В том числе она включает реализацию проектов «Безопасный город», «Безопасная страна».

Кандидат отметил, что государство должно обеспечить безопасность каждого гражданина, каждой семьи, их имущества и безопасность инвестиций.

«Мы построим эффективную, мобильную и современную армию! Защитники Родины будут обеспечены жильем и достойной зарплатой! Я обращаюсь ко всем служащим правоохранительных органов — от рядового до генерала милиции, — ко всем милиционерам, всем сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности, к работникам органов прокуратуры! Наши реформы позволят вам получать достойную зарплату! Вы будете заниматься только своими прямыми обязанностями! Я никогда не буду использовать вас в политике!» — пообещал Омурбек Бабанов.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 11.10.2017 г. Тираж: 1.
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