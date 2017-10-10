Темир Сариев встретился с жителями Баткенской области. В рамках встречи кандидат рассказал о своей предвыборной программе и о реформах, которые он намерен провести на посту президента.

В поддержку Темира Сариева выступили звезды кыргызской эстрады, видные общественные и политические деятели, молодежь и представители интеллигенции.

Участники встречи единогласно поддержали Сариева и готовы отдать свои голоса на выборах 15 октября только за его кандидатуру.

Вместе к победе!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 10.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.