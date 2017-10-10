Заявление штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова

ЦИК, ГКНБ, правительство, прокуратура и гостелеканалы, в частности КТРК, сегодня стали адвокатами и фактическими агитаторами одного кандидата в президенты, которого поддерживает власть. Их инструментами борьбы против явного народного фаворита Омурбека Бабанова стали черный пиар, админресурс, подкуп голосов, провокации и открытые угрозы.

В стране сложилась такая ситуация: 65 процентов населения на стороне кандидата Омурбека Бабанова, а против него и в пользу кандидата от власти работают админресурс, криминалитет, деньги непонятного происхождения и вся власть. ЦИК работает исключительно на одного кандидата — оппонента Омурбека Бабанова.

Вот доказательства, исходя из предупреждений:

1. Баннер, на котором якобы изображены Сооронбай Жээнбеков и Кубатбек Боронов. Именно за эти баннеры вынесли первое предупреждение. ЦИК дал разрешение и одобрил использование этой фотографии в агитационных целях на билбордах. Без разрешения ЦИК типография не печатает баннеры.

2. Второе предупреждение ЦИК вынес за привлечение якобы представителя религиозной организации Садыкжана Камалова к агитации. Если ранее ЦИК вынес предупреждение Камчыбеку Ташиеву вместо Сооронбая Жээнбекова за привлечение религиозного деятеля Чубака ажи Жалилова, то в этот раз ЦИК вынес второе предупреждение кандидату Омурбеку Бабанову, хотя имеется заявление Бакыта Торобаева о том, что он являлся приглашающей стороной. Как мы все знаем, в связи с препятствиями на мероприятии в Оше организационными моментами, в частности приглашением гостей, занимался кандидат в президенты Бакыт Торобаев.

3. Сейчас рабочая группа ЦИК предлагает вынести третье предупреждение в связи со спровоцированным черным пиаром от спецслужб в «Он-Адыре». Рабочая группа ЦИК даже не ждет результатов независимых экспертиз, не хочет понимать, что это провокация. Складывается впечатление, что ЦИК всеми незаконными способами пытается противодействовать фавориту гонки Омурбеку Бабанову.

Видео со встречи в «Он-Адыре» имеется на официальной странице Омурбека Бабанова, шла прямая видеотрансляция. Кроме этого, встречу снимали три камеры от спецслужб, которые всегда снимают все встречи и поездки кандидата. Омурбек Бабанов, будучи опытным политиком и являясь известным миротворцем, не мог сказать это в том значении, как пытаются преподнести, вырвав слова из контекста.

Перед этой встречей были провокации от властей и оппонента от власти: перекрывали дорогу, не дали проводить в ранее согласованном месте и поменяли локацию, угрожали участникам, не пускали их на встречу, спецслужбы снимали лица всех участников и запугивали. Поэтому О.Бабанов сказал, что нельзя бояться такого давления власти, а надо бороться за кандидата, который будет защищать права всех граждан КР и построит процветающий, свободный и демократический Кыргызстан.

При этом ЦИК и прокуратура бездействуют по следующим фактам:

— избиение гражданина Дурбека Алимжанова;

— подкуп голосов в пользу основного оппонента, которого поддерживает вся власть, о чем в последние дни говорят повсеместно и в соцсетях;

— выступления религиозного деятеля Чубака ажи Жалилова в поддержку Сооронбая Жээнбекова;

— провокационные материалы на госТВ и в ангажированных СМИ.

Еще раз подчеркнем, что спецслужбы являются агитаторами кандидата от власти:

снимаются все встречи кандидата О.Т.Бабанова, моментально монтируются в провокационном стиле и распространяются на ТВ и в соцсетях;

готовятся провокаторы, которые приходят на встречи с избирателями;

прослушиваются телефонные разговоры, ведется видеосъемка на скрытые камеры, и все это позже монтируется и выдается в провокационном ключе;

организовываются провокации, как это случилось с сегодняшним вбросом с Мелисом Аспековым.

Никто из штаба и наших ячеек не имел никаких связей с Мелисом Аспековым, и он не имеет к штабу Бабанова никакого отношения. Никаких встреч с ним не проводилось. Мы знаем, что Мелис Аспеков изначально был настроен против Омурбека Бабанова, именно он направлял против него жалобы в ЦИК. Понятно, что это провокация, специально организованная.

Что касается распространяемой информации о том, что ЦИК намерен снять кандидата Омурбека Бабанова с выборов. ЦИК не может этого сделать: в законе прописано, что отмена регистрации кандидата возможна не позднее 5 календарных дней до дня голосования, то есть этот срок прошел вчера, 9 октября.

Вся власть работает против любимчика народа Омурбека Бабанова. Спецслужбы оказались провокаторами на этих выборах. ЦИК работает против единственного оппозиционного кандидата.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул.Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 10.10.2017 г. Тираж: 1.