Уважаемые бишкекчане и гости столицы!

Выборы президента — это очень важный шаг в жизни любого государства. Для нас он важен вдвойне. 15 октября нам предстоит показать, являемся ли мы зрелыми и думающими гражданами страны либо идем на поводу у олигархического капитала, или поддаемся давлению адмресурса. Выборы президента важны для всех регионов страны, в том числе для Бишкека. От того, кто будет во главе государства, зависит, будут ли у нас работать законы, будет ли на улицах города порядок и будем ли мы дышать чистым воздухом, а не травиться вредными выбросами из-за бесконтрольности и разгильдяйства чиновников.

Приглашаю вас на встречу со мной в г.Бишкек. Она состоится 11 октября в 16.00 возле памятника Курманджан датке (рядом с кинотеатром Ала-Тоо).

Приходите вместе со своими семьями и друзьями. На встрече я расскажу о своей президентской программе. Будут выступления видных представителей нашего общества и праздничный концерт.

Уважаемые горожане!

Наша судьба — в наших собственных руках. Голосуйте за того, кого вы считаете наиболее достойным. Каждый ваш голос может решить судьбу страны.

Вместе мы обязательно победим!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 10.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.