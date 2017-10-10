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Члены ЦИК спорят, на каком языке проводить заседание по Омурбеку Бабанову

Члены ЦИК спорят, на каком языке проводить заседание по Омурбеку Бабанову и его выступлению в микрорайоне «Амир Тимур» в Ошской области.

Член Центризбиркома Бахтияр Кадыров при рассмотрении вопроса обратил внимание на то, что перевод слов кандидата в президенты Омурбека Бабанова на русский язык не совсем верен. Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова отметила, что заседание в таком случае надо вести на том языке, на котором выступал Омурбек Бабанов.

«Нельзя так ставить вопрос. В Кыргызстане русский язык имеет статус официального», — возмутился Бахтияр Кадыров.

На это Атыр Абдрахматова напомнила, что Бахтияр Кадыров является бывшим директором школы и должен вести себя подобающе.

Перепалку прервала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, предложившая не уводить заседание от темы. Вопрос о ведении заседания только на кыргызском не прошел. Жалобу на Омурбека Бабанова решили рассматривать на обоих языках.

В ЦИК после выступления Омурбека Бабанова в микрорайоне «Амир Тимур» (бывший «Он-Адыр») поступило 19 жалоб от общественных организаций и жителей нескольких городов. Рабочие группы Центризбиркома решили вынести Омурбеку Бабанову третье предупреждение за нарушение правил агитации.
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