Бабанов: Кыргызстан станет логистическим и туристическим центром Евразии!

«Кыргызстан станет логистическим и туристическим центром Евразии!» — заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

Одними из ключевых задач по повышению туристической привлекательности нашей страны являются строительство и развитие туристической инфраструктуры. Первостепенным по важности элементом туристической инфраструктуры является аэропорт.

«На сегодняшний день, увы, мы не имеем прямых рейсов из стран Европы, собственный авиапарк находится на крайне низком уровне. Крайне слабо развит рынок грузовых перевозок, мощности имеющегося грузового терминала используются всего на 18-20 процентов. Практически нет транзитных маршрутов через наши аэропорты. Все летят через Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. Упущенная выгода по созданию гостиничной, торговой, пищевой и заправочно-инженерной инфраструктуры составляет порядка 2 миллиардов долларов», — сказал Бабанов.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, в самое ближайшее время необходимо:

Обеспечить инвестиционную доступность в области авиаперевозок (объем инвестиций зависит от конкретных потребностей авиаинфраструктуры по обеспечению авиасообщения).

Заключить международные договоренности об открытии прямых рейсов в Кыргызстан, а не из Кыргызстана.

Обеспечить транзитные перевозки через наши аэропорты, в том числе грузовые.

Создать необходимые условия путем предоставления соответствующих скидок при оплате за аэропортовые и аэронавигационные услуги для всех эксплуатантов, открывающих новые воздушные линии.

Предоставить льготные кредиты и долгосрочные беспроцентные денежные средства (ссуды, льготные заемные финансовые средства) авиакомпаниям Кыргызской Республики для приобретения воздушных судов (в том числе вертолетов).

«Только так мы обеспечим рост налогов, резкое увеличение деловой активности, рост туристической отрасли, увеличение грузопотока, рост пассажиропотока, стимулирование инвестиций в страну, обновление инфраструктуры», — заключил политик.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 10.10.2017 г. Тираж: 1.