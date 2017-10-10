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Темир Сариев: Нельзя стать достойным президентом, запугивая или подкупая людей

Президент должен обеспечить согласие в стране, равноправие всех граждан, остановить разделение общества по национальному, региональному признакам и политическим пристрастиям. Об этом кандидат на пост главы государства Темир Сариев говорил на встречах с избирателями южных областей Кыргызстана.

Сариев продолжает знакомить кыргызстанцев со своей программой «Вместе к успеху!». Избиратели отметили, что программу оценивают высоко и помнят эффективное премьерство Сариева.

Темира Сариева от других кандидатов в первую очередь отличает то, что он не бросается невыполнимыми обещаниями.

Его соратники, которые много лет знают Сариева как политика и государственника, отмечают, что он один из немногих, чьи дела - продолжение обещаний.

Действительно, в программе Темира Сариева ни одного пустого обещания. «Вместе к успеху» - это конкретные планы развития страны, эффективность которых можно измерить результатами. В первую очередь это решение проблемы с безработицей. Сариев не просто планирует запускать новые предприятия, он хочет, чтобы Кыргызстан не отставал от мировых трендов и создавал ту продукцию, на которую есть спрос на крупных рынках. А для этого у молодежи должна быть возможность получить хорошее образование по новым необходимым сейчас направлениям.

Я обещаю вам быть справедливым президентом, который будет сохранять баланс всех ветвей власти, который обеспечит железный порядок и справедливость в стране. Нельзя стать достойным президентом, запугивая или подкупая людей. Такой президент будет слабым. У нас же одна сила — народ.

Темир Сариев

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 10.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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