Темир Сариев: Я наведу железную дисциплину!

В Ноокатском районе прошла встреча Темира Сариева с избирателями. В рамках встречи кандидат заверил, что одним из важных пунктов его программы является наведение порядка в органах управления.

«Одним из главных своих достижений на посту премьер-министра считаю наведение железной дисциплины. Я попытался донести до всех, что мы получаем зарплаты из бюджета, по сути, из кармана налогоплательщиков, а значит, и отдача от нас должна быть максимальной», - сказал Темир Сариев.

Благодаря решительности Темира Сариева на баланс государства вернули целый ряд хозяйственных объектов, из которых 2 водонасосные станции и водохранилище находятся на юге страны.

«Мы вернули все Кыргызстану и остались друзьями с Узбекистаном. Считаю, что это есть хороший образец государственного подхода к экономическим и внешнеполитическим вопросам», - отметил Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 10.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.