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Ош поддерживает Темира Сариева

Кандидат в президенты Темир Сариев встретился с жителями Оша и рассказал им о своей программе.

Будучи премьер-министром, Сариев разработал проект по развитию города Оша, выделил 30 миллионов сомов на восстановление поливной воды на Сулайман-Тоо, определил и закрепил ее границы.
Именно с Оша в Кыргызстане началось внедрение теплиц и системы капельного орошения.

«Мы начали строить теплицы еще в то время, когда я был премьер-министром. Если с 1 гектара пшеницы мы получаем 70 тысяч сомов, то с овощей — 300 тысяч сомов, с яблок — 600 тысяч сомов. А если поставить теплицы, с 1 гектара мы сможем получать по 10 миллионов сомов. Примерно вот в таком направлении нам нужно двигаться, чтобы экономика начала стремительно расти», — рассказал Темир Сариев.

Под руководством Темира Сариева впервые в истории, в Оше было проведено заседание правительства, во время которого и была принята программа по развитию южного региона страны. Люди признательны Сариеву за проведенную работу.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 10.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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