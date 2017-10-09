Жители Балыкчи выступили за реальные реформы!

Кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов провел встречу с жителями города Балыкчы Иссык-Кульской области, где презентовал свою предвыборную программу «Путь вперед!».

В своей речи он также подробно остановился на проблемах города Балыкчы и путях решения этих проблем.

«Спросите себя, есть ли в вашем городе рабочие места? Нет. Вы вынуждены продавать рыбу, уезжать в Бишкек, или же на заработки в Казахстан или Россию. Вы научились работать, трудиться, но все равно жизнь не меняется. Почему? Потому что стране нужен лидер, который понимает ваши проблемы, который запятнан коррупцией! Если из государственного бюджета каждый будет красть деньги, откуда взяться достойным пенсиям и пособиям? Если вы готовы продать свои голоса за деньги, то откуда взяться изменениям? Коррупционеры отдадут вам тысячу сомов, но потом будут красть миллионы, если не у вас, то у ваших детей!» - сказал Омурбек Бабанов.

Он отметил, что оппоненты вынуждены тратить деньги на черный пиар в его адрес, потому что он чист перед народом.

«Не я продал Узенгу-Кууш, не я отдал Каркыру. Для меня честь важнее! Народ это понимает и поддерживает меня! Сейчас идет борьба не со мной, а с вами, коррупционеры через меня борются с народом. Они не хотят, чтобы вы меня поддерживали. Я верю, что 15 октября кыргызстанцы вместе скажут «нет» старому пути! Верьте, не теряйте надежду, не поддавайтесь на провокации и тогда обязательно будут перемены! Не мы будем восхищаться другими странами, а они нами», - подчеркнул кандидат в президенты.

Более 3 тысяч жителей Балыкчы пришли поддержать кандидата.

Местный житель Бакыт Бурабаев рассказал, как с помощью инициативы Омурбека Бабанова он смог наладить собственное дело. «Я в свое время взял кредит под 7 процентов, благодаря которому смог наладить свой бизнес. Хочу выразить благодарность Омурбеку Бабанову. Он выдающийся политик, настоящий патриот своей страны! Таких людей всегда очерняли, чтобы люди меняли свое мнение о них. Но мы все понимаем! За короткое время работы премьером он пресек много коррупционных дел, взять, к примеру, 16 тысяч гектаров земли, которые хотели отдать Кумтору, пастбище Аксай-Арпа. Мы все помним! Развитие страны напрямую зависит от бизнесменов, которые делают огромный вклад в увеличение бюджета. Бизнесмены не крадут деньги из бюджета, они разбогатели благодаря своему собственному труду. Я верю, что Бабанов не запятнан коррупционными делами. Если хотим развиваться, как соседние страны, то надо выбрать путь вперед вместе с Бабановым!» - призвал Бакыт Бурабаев.

Омурбек Бабанов поблагодарил жителей Балыкчы за теплый прием и подробно остановился на каждом пункте своей программы.

Он рассказал об ипотечном кредитовании, создании технопарков для развития предпринимательства, о медицинском страховании, развитии туризма в Иссык-Кульской области.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул.Шопокова 121/1.

Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 09.10.2017 г. Тираж: 1.