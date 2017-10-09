Жители Кара-Суу выбирают Омурбека Бабанова и путь вперед!

Жители города Кара-Суу Ошской области поддержали кандидата на пост президента КР Омурбека Бабанова. Отдельные местные жители рассказали, почему будут голосовать за этого кандидата.

1 Совет Калышбаев, 66 лет Омурбек Бабанов — современный парень, который понимает, куда движется этот мир. Все при нем, и по делу говорит, и достойно себя ведет. Среди 13 кандидатов один из самых достойных, я не боюсь, что его испортит власть, как других политиков. Жители Кара-Суу сделали свой выбор давно, и он в пользу Бабанова! Народ поддерживает его!

2 Малика Рахматтулаева, 45 лет Я от всего сердца хочу, чтобы Бабанов стал президентом. Потому что он молодой, образованный, надежный кандидат. Считаю его лучшим политиком. Каждый, кто приходит поддержать, послушать программу Бабанова, по-моему, уходит с твердой уверенностью, что отдает страну в надежные руки. Если меняется правитель, то меняется и страна. Омурбек Бабанов отличается своей молодостью, на недавних дебатах было видно, что он никогда не впадает в крайности, не поддается эмоциям и умеет сохранять спокойствие. Нам нужен такой правитель

3 Раиса Момуджанова, 56 лет Мне нравится его программа, мой выбор давно пал на Омурбека Бабанова. Он будет работать во благо народа, молодой и запомнился народу своей деятельностью. Мы должны двигаться вперед, а он как раз говорит, что надо идти только вперед, и это правильно. Нам нужен такой президент! Он тот, кто построит заводы и фабрики, тот, кто будет выдавать низкопроцентные кредиты.



Скажу честно, проблем у нас очень много. Вот недавно больница закрылась, люди не могут нормально обследоваться. Решить эти проблемы сможет Бабанов. Знаете, что помогло мне определиться с выбором? Недавние дебаты. Там Бабанов показал себя как принципиальный, волевой, образованный, умный, спокойный, патриотичный человек. Видимо, поддержка Бабанова народом кому-то не дает покоя, потому что нам препятствуют встрече с Бабановым. Угрозы поступают не только со стороны агитаторов, но и от айыл окмоту. Но мы твердо стоим на своем выборе!

4 Махамматжан Абдрахманов, 43 года Буду голосовать за Бабанова, потому что мне нравится его работа. Он хочет, чтобы в стране был порядок, хочет построить безопасную страну, сказал, что по всему городу будут висеть камеры видеонаблюдения. За короткое время работы премьером он показал, что умеет держать свое слово. Черный пиар еще раз доказывает, что Бабанов сильный политик. Нам нужны единство, стабильность в отношениях между узбеками и кыргызами. А это, уверен, возможно вместе с Бабановым. В общем могу сказать, что нам нужен тот, кто будет работать ради народа, ради Кыргызстана!

5 Авазбек Адылов, 73 года Я хочу, чтобы Омурбек Токтогулович стал президентом. Тогда Кыргызстан превратится в экономически сильную страну. Конечно, административный ресурс был и будет, они же цепляются за власть. Но угрозы и принуждения со стороны власти дают обратный результат. Запретный плод сладок, и народ, наоборот, начинает интересоваться Бабановым. За последние 10 дней отношения между народом и государством немножко подпортились, ведь народ-то за Бабанова. Но я скажу так: народ сам должен решать свою дальнейшую судьбу, не правительство. По моим подсчетам, 60 процентов кыргызстанцев готовы проголосовать за Бабанова. Мы уже достаточно далеки от регионализма и трайбализма, а Омурбек — популярная личность, способный политик, и не имеет значения, откуда он — из Нарына, Таласа или Оша. Кыргызстан нуждается в таком политике, как Бабанов!

6 Чынар Жунусова, 34 года Бабанов нравится мне тем, что заработал все своим трудом. Мы поддерживаем его еще и потому, что он настоящий лидер. Он показал себя спокойным, человечным, трудолюбивым. Омурбек Бабанов заявил, что не будет разницы между чиновниками, депутатами и простыми людьми. Если у него это получится, Бабанов останется в истории Кыргызстана. Я буду голосовать за него, я уверена в нем!

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 09.10.2017 г. Тираж: 1.