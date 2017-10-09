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Темир Сариев: Мы построим железную дорогу, связывающую юг и север страны

Одним из основных намерений Темира Сариева является строительство логистических центров во всех регионах страны для эффективного складирования и продажи сельхозпродукции. Об этом сказал кандидат на встрече с жителями города Оша.

«Когда я возглавлял правительство, мы очень большое внимание уделяли развитию сельского хозяйства. При нашей упорной работе удалось добиться выдачи фермерам техники в лизинг, выдачи беззалоговых кредитов работникам сельского хозяйства до 100 тысяч сомов. Сейчас я намерен увеличить сумму до 300 тысяч сомов», — сказал Темир Сариев. Кандидат также отметил важность реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«Это очень важный для страны проект, по значимости не уступающий проекту по освоению золоторудного месторождения Кумтор. Реализация данного проекта позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест», — сказал Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 09.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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