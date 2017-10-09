17:15
+17
USD 68.40
EUR 80.00
RUB 1.18
Выборы

Юг выбирает Темира Сариева

Жители южных областей выразили готовность голосовать за Темира Сариева. Избиратели поблагодарили кандидата за реформы, которые он провел на посту премьер-министра.

«Мы знаем Темира Сариева как опытного государственника, который смог сделать больше, чем многие политики. К примеру, всего за год премьерства он смог вернуть Кыргызстану 19 объектов, находящихся на балансе соседних государств. Многие из этих объектов находятся на юге», — сказали местные жители.

Темир Сариев заверил, что это только начало тех реформ, которые он планирует провести на посту президента.

«Я обещаю, что у каждого кыргызстанца будет уверенность в завтрашнем дне, потому что будет стабильная работа с достойным заработком — минимум по 15-20 тысяч сомов. У нас слишком много базаров, автозаправок и магазинов. Я не говорю, что это плохо, но мы должны делать акцент на отечественном производстве, чтобы продукция, производимая в Кыргызстане, была лучшей на просторах ЕАЭС. Это обеспечит многих новыми рабочими местами», — заверил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 09.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев: Мы построим железную дорогу, связывающую юг и север страны
Темир Сариев: Я покончу с делением народа одной страны
Темир Сариев: Нам нужна политическая стабильность
Бишкек выбирает путь вперед!
Дебаты. Как Бабанов столкнулся с железобетонными аргументами Жээнбекова
Национальные диаспоры Кыргызстана — за Жээнбекова!
Темир Сариев: Я обеспечу работой каждого!
Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с Темиром Сариевым
Сузак выбирает Темира Сариева
Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал
Бизнес
Покупки в&nbsp;радость с&nbsp;программой лояльности БТА Банка &laquo;Бонус плюс&raquo; Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»
Связисты&nbsp;О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Связисты О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек — Ош
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!