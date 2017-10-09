Юг выбирает Темира Сариева

Жители южных областей выразили готовность голосовать за Темира Сариева. Избиратели поблагодарили кандидата за реформы, которые он провел на посту премьер-министра.

«Мы знаем Темира Сариева как опытного государственника, который смог сделать больше, чем многие политики. К примеру, всего за год премьерства он смог вернуть Кыргызстану 19 объектов, находящихся на балансе соседних государств. Многие из этих объектов находятся на юге», — сказали местные жители.

Темир Сариев заверил, что это только начало тех реформ, которые он планирует провести на посту президента.

«Я обещаю, что у каждого кыргызстанца будет уверенность в завтрашнем дне, потому что будет стабильная работа с достойным заработком — минимум по 15-20 тысяч сомов. У нас слишком много базаров, автозаправок и магазинов. Я не говорю, что это плохо, но мы должны делать акцент на отечественном производстве, чтобы продукция, производимая в Кыргызстане, была лучшей на просторах ЕАЭС. Это обеспечит многих новыми рабочими местами», — заверил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 09.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.