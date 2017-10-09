Темир Сариев: Я покончу с делением народа одной страны

Возглавляя правительство, Темир Сариев вернул в собственность Кыргызстана 19 объектов, которые использовал Узбекистан. Кыргызстанцы, как выяснилось, это хорошо помнят. Избиратели Джалал-Абадской области на встречах с кандидатом выражали ему благодарность за эффективные решения и работу.

Темир Сариев на встречах в городах Кербене, Майлуу-Суу подчеркивал, что с соседями надо поддерживать равные и добрые отношения, но при этом твердо отстаивать интересы страны.

Развитию малых городов и регионов в целом в программе Темира Сариева «Вместе к успеху!» уделено много внимания. Это пункты о создании новых предприятий и рабочих мест, поддержке молодых семей, о госипотечной ссуде.

Темир Сариев: «Сейчас одна из основных задач — развитие малых городов. При мне была разработана специальная программа «Лестница развития». Эта программа есть, после моего ухода правительство приняло программу. Программа-то принята, но реализация ее задерживается. Прежде всего надо создавать инфраструктуру. Только тогда будут развиваться малые города и сельская молодежь будет переезжать сюда, здесь будут создаваться рабочие места. И лишь тогда у нас будут квалифицированные рабочие на заводах и предприятиях, которые мы хотим открыть».

Регионы необходимо укреплять, для приграничных районов это вопрос национальной безопасности страны. На посту главы кабмина Сариев проявлял политическую волю в важных вопросах. Темир Сариев обещает, что с его приходом на пост президента в Кыргызстане забудут о повальной трудовой миграции и, что не менее важно, о разделении по национальному или региональному признаку.

«Я сам вырос в селе, в многодетной семье. У нас в селе половина были русские, половина кыргызы, я с 1-го по 10-й класс учился в интернате, там были ребята со всех уголков нашей страны. Служил в армии. Я никогда ни при каких условиях не делил людей. Мы до сих пор делим людей на атамбаевских, отунбаевских, бакиевских, акаевских, делим людей на южных и северных. Я покончу с делением народа одной страны, я поставлю точку в этом вопросе», — отметил Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 09.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.