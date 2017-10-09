17:15
+17
USD 68.40
EUR 80.00
RUB 1.18
Выборы

Темир Сариев: Нам нужна политическая стабильность

Политическая стабильность является основой сильного и процветающего государства, считает Темир Сариев. На встрече с избирателями в городе Узгене, где собрались тысячи местных жителей, кандидат рассказал о своей программе, которую поддержали местные жители.

«Создание рабочих мест является основным пунктом в моей программе. Благополучие кыргызстанцев и уверенность в завтрашнем дне — это то, к чему мы должны стремиться. Однако для роста экономики и для создания новых рабочих мест нужна политическая стабильность. В ближайшие дни нам предстоит сделать нелегкий выбор, однако я верю, что каждый из нас будет выбирать сердцем и сделает честный и правильный выбор», — сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 09.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
Ссылка:
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев: Мы построим железную дорогу, связывающую юг и север страны
Юг выбирает Темира Сариева
Темир Сариев: Я покончу с делением народа одной страны
Бишкек выбирает путь вперед!
Дебаты. Как Бабанов столкнулся с железобетонными аргументами Жээнбекова
Национальные диаспоры Кыргызстана — за Жээнбекова!
Темир Сариев: Я обеспечу работой каждого!
Власти Кочкор-Аты препятствуют проведению встреч с Темиром Сариевым
Сузак выбирает Темира Сариева
Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал
Бизнес
Покупки в&nbsp;радость с&nbsp;программой лояльности БТА Банка &laquo;Бонус плюс&raquo; Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»
Связисты&nbsp;О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Связисты О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек — Ош
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!