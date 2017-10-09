Темир Сариев: Нам нужна политическая стабильность

Политическая стабильность является основой сильного и процветающего государства, считает Темир Сариев. На встрече с избирателями в городе Узгене, где собрались тысячи местных жителей, кандидат рассказал о своей программе, которую поддержали местные жители.

«Создание рабочих мест является основным пунктом в моей программе. Благополучие кыргызстанцев и уверенность в завтрашнем дне — это то, к чему мы должны стремиться. Однако для роста экономики и для создания новых рабочих мест нужна политическая стабильность. В ближайшие дни нам предстоит сделать нелегкий выбор, однако я верю, что каждый из нас будет выбирать сердцем и сделает честный и правильный выбор», — сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 09.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.