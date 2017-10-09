Бишкек выбирает путь вперед!

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов провел встречи в городе Бишкеке, в том числе в здании Дворца спорта. Более 3 тысяч жителей столицы пришли послушать программу «Путь вперед!» и поддержать политика.

В своей речи Омурбек Бабанов обратился к молодым жителям Кыргызстана.

«Наверное, каждый из вас задумывается, куда он пойдет работать после окончания университета. Будущие инженеры и врачи идут работать официантами или подметать дворы где-то за рубежом. Во всех странах в решающий момент молодое поколение, объединившись, делает свой выбор.

И сейчас, не страшась деканов и учителей, пришло время решиться. Будущее страны должно стоять выше страхов!

Я знаю, какими грязными бывают политические игры. Каждый пытается меня запугать, очернить. Но, несмотря на все трудности, которые стоят перед нами, мы вместе придем к победе! У нас у всех одна цель, одно желание!» — сказал кандидат в президенты.

Он отметил, что каждый студент должен быть уверен, что после 5 лет обучения будет обеспечен достойной работой, а у его родителей завтра будет достойная пенсия.

«Поэтому идите против принуждений, ведь это не просто ваш голос, это будущее вашей страны! Не бойтесь! Если у вас великая цель, то переменам быть. И перемены должны быть не через 10 или 20 лет, они должны произойти сегодня.

Я обещаю, что за 6 лет в Кыргызстане будут такие перемены, каких не было целых 26 лет! Работая премьер-министром, я увидел очаги проблем и знаю, что нужно менять.

Одна из важнейших проблем — это коррупция! Это болезнь нашего общества, и я обещаю вылечить страну от этой болезни! Каждый народ заслуживает своего правителя, и я уверен, Кыргызстан тоже выберет своего достойного правителя», — сказал Омурбек Бабанов.

В поддержку кандидата в президенты выступил доктор медицинских наук Акылбек Усупбаев.

«Медики, учителя, люди науки, чиновники в последнее время занимались тем, что очерняли Омурбека Бабанова, однако он показал удивительную выдержку. Могу сказать как врач, что в такой стрессовый период он показал себя уравновешенным человеком. Даже когда ему тыкают, грозятся засудить, он приглашает своего оппонента на чай, — сказал Акылбек Усупбаев. — Омурбек Бабанов еще молод, но, несмотря на свой возраст, он хочет совершать реформы ради народа. Молодые поддерживают Омурбека Бабанова!»

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 09.10.2017 г. Тираж: 1.