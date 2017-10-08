21:11
+14
USD 68.40
EUR 80.00
RUB 1.18
Выборы

Темир Сариев выразил соболезнования семье и близким Джумакадырова

Я был потрясен новостью о трагическом ДТП, где погибли Джумакадыров Темир, его помощник и водитель.

Трудно принять эту новость. Выражаю семьям и близким погибших свои искренние соболезнования. Разделяю вашу горечь утраты.

Темир Курмангазиевич был достойным сыном своего народа, был честным и порядочным гражданином.

Пусть земля будет ему пухом.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 8.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.

 
 
 
 
Ссылка:
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев: малый и средний бизнес ждет нашей поддержки
Жители Аксы: мы всегда верили в Сариева
Джалал-Абад верит в Темира Сариева
Жээнбеков выразил поддержку Темиру Сариеву
Н.Ахмедова: Прослушка — очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева
О.Бабанов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Т. Джумакадырова
Город промышленников — за Темира Сариева
Токтогул — за Темира Сариева!
Чемпион Иззат Артыков — за Темира Сариева
Темир Сариев дал интервью журналистам Forbes
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал
Бизнес
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!
Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно! Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»