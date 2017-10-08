Темир Сариев выразил соболезнования семье и близким Джумакадырова

Я был потрясен новостью о трагическом ДТП, где погибли Джумакадыров Темир, его помощник и водитель.

Трудно принять эту новость. Выражаю семьям и близким погибших свои искренние соболезнования. Разделяю вашу горечь утраты.

Темир Курмангазиевич был достойным сыном своего народа, был честным и порядочным гражданином.

Пусть земля будет ему пухом.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 8.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.