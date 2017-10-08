Жители Аксы: мы всегда верили в Сариева

Темир Сариев встретился с жителями Аксыйского района. В рамках встречи жители района выразили поддержку кандидату и признались, что никогда не верили слухам, касательно конфликта с Унгар-Тоо.

«Мы с самого начала знали, что слухи о том, что вы якобы «подарили» Унгар-Тоо узбекам – это ложь. Мы никогда не верили в это. Мы благодарны за реформы, которые вы провели на посту премьер-министра. Кредиты для фермеров и возможность брать технику в лизинг значительно отразились на развитии сельско-хозяйственной отрасли. Надеемся, что на посту президента вы сможете сделать еще больше», - сказал Жолдош Мейманбеков.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 8.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.