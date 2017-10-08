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Выборы

Джалал-Абад верит в Темира Сариева

Последнюю перед выборами неделю Темир Сариев открывает в Джалал-Абадской области. В Токтогуле собрались жители города и близлежащих сел. Избиратели подчеркивают две главные причины, почему они за Сариева: его программа «Вместе к успеху!» и эффективность работы на посту министра экономики и премьер-министра.

Сариев — единственный достойный кандидат, считает и экс-губернатор Джалал-Абадской области Жусупжан Жээнбеков. Он считает, что принципиальность Темира Сариева определяет уровень его государственного мышления, когда народ не должен бояться власти, но может быть уверен, что президент готов вести со своими соотечественниками равный диалог.

В Таш-Кумыре, который еще по старой памяти именуют городом промышленников, главная сейчас проблема — безработица. Поэтому и готовы голосовать здесь за Темира Сариева, в чьей программе «Вместе к успеху» реальный инструмент решения этой проблемы.

Для населения таких малых городов Кыргызстана, как Таш-Кумыр, рабочие места — это уже вопрос выживания. Поэтому молодые поддерживают Сариева!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 8.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.

 
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