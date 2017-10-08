Жээнбеков выразил поддержку Темиру Сариеву

На встрече с избирателями в Токтогульской районе экс-губернатор Джалал-Абадской области Жусупжан Жээнбеков выступил в поддержку Темира Сариева.

«Сариев — это тот, кто никогда не обманывал народ, кто не боится власти и следует своим принципам. Темир Сариев — грамотный государственник, у которого большой опыт за плечами. Кто-то из кандидатов, может быть, хвастается тем, что собирает тысячные толпы людей на встречах с избирателями, но сколько из этих людей искренне поддерживают этих кандидатов?

Я думаю, кыргызстанцы хотят видеть у руля страны честного человека, который не остановится ни перед чем ради благополучия своего народа. Такой человек — это Темир Сариев», — сказал Жээнбеков.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 8.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.