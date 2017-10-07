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Выборы

Многонациональный Чуй за Жээнбекова!

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 октября, продолжает свою агитационную кампанию в Иссык-Атинском и Сокулукском районах Чуйской области.

Сооронбай Жээнбеков представил избирателям свою программу «Интересы страны дороже всего!» и отметил, что за короткий срок удалось добиться серьезных результатов.

«Будущее Кыргызстана - в составе Евразийского экономического союза! Мы начинаем видеть первые результаты вступления в ЕАЭС. Наши трудовые мигранты в России уже обладают равными с местными гражданами правами и имеют возможность устраиваться на хорошие должности, исходя из своих способностей и уровня образования. Кроме этого, мы договорились о том, что наши мигранты будут получать пенсию в таком же размере, как и граждане в ЕАЭС. Мы настаиваем, чтобы эти договоренности начали работать с 2018 года.

Также нами выполнена большая работа по интеграции экономики в ЕврАзЭС. Уже готова инфраструктура для экспорта – систему фитосанитарного, ветеринарного контроля приводим в соответствие с международными стандартами, обновлены лаборатории и пропускные пункты на границах. Снят фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан сохранит официальный статус русского языка, который  закреплен Конституцией страны.

Россия была и будет нашим главным стратегическим партнером. Для всех кыргызстанцев, вне зависимости от национальности, в нашей родине будут созданы одинаковые условия для жизни и работы. Мы вместе – сильный Кыргызстан!

Сооронбай Жээнбеков

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 07.10.2017 г.

 

 
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