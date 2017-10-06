Темир Сариев считает основной проблемой Кыргызстана безработицу, а потому предлагает пути решения этой проблемы. Об этом кандидат в президенты заявил на встрече в Токтогуле. Поддержать Сариева собрались несколько тысяч человек.

«Для начала нужно четкое понимание того, что происходит, где мы находимся и куда хотим двигаться. Нужна госпрограмма по созданию рабочих мест, а для этого нужно создавать условия для привлечения инвестиций. Без инвестиций не будет и рабочих мест. Инвестиции требуют политической стабильности, чтобы человек, который вкладывает деньги, был уверен в сохранности его собственности, в том, что его деньги будут защищены законом», — сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.