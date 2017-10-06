17:06
+9
USD 68.58
EUR 80.75
RUB 1.19
Выборы

Токтогул — за Темира Сариева!

Темир Сариев считает основной проблемой Кыргызстана безработицу, а потому предлагает пути решения этой проблемы. Об этом кандидат в президенты заявил на встрече в Токтогуле. Поддержать Сариева собрались несколько тысяч человек.

«Для начала нужно четкое понимание того, что происходит, где мы находимся и куда хотим двигаться. Нужна госпрограмма по созданию рабочих мест, а для этого нужно создавать условия для привлечения инвестиций. Без инвестиций не будет и рабочих мест. Инвестиции требуют политической стабильности, чтобы человек, который вкладывает деньги, был уверен в сохранности его собственности, в том, что его деньги будут защищены законом», — сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
Ссылка:
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпион Иззат Артыков — за Темира Сариева
Бакыт Торобаев снялся с президентской гонки в пользу Омурбека Бабанова
Темир Сариев дал интервью журналистам Forbes
Талант Нарбаев: Дебаты 5 октября показали совсем другой уровень кандидатов
Сариев способен сохранить стабильность в стране, обеспечить верховенство законов
Темир Сариев: У нас будет единый и дружный народ
Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником
Омурбек Бабанов: Невоспетым героям — учителям!
Во время дебатов на ОТРК Темир Сариев сделает ряд важных заявлений
Мелис Мураталиев: Большой вклад в развитие Кыргызстана внес Темир Сариев
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Бизнес
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!
Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно! Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»
Получи уникальный номер от&nbsp;MegaCom, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Получи уникальный номер от MegaCom, не выходя из дома!