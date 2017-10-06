«Темир Сариев – человек с явными лидерскими качествами. Он уделяет большое внимание молодежи и развитию спорта. Он сам увлекается многими видами спорта: плаванием, борьбой, футболом и многими другими видами спорта. Он на собственном примере показывает, как важен спорт для развития здоровой нации», - сказал Иззат Артыков.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.