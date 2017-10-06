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Выборы

Талант Нарбаев: Дебаты 5 октября показали совсем другой уровень кандидатов

Прошедшие 5 октября телевизионные дебаты между кандидатами выгодно отличались от дебатов 4 октября. Дебаты 4 октября фактически вылились в склоку между О.Бабановым и С.Жээнбековым. Бабанов выглядел уставшим и постоянно защищающимся от атак Жээнбекова, а второй пытался занять доминирующую позицию, обещая начать борьбу с коррупцией с кандидата-олигарха. Ничем более те дебаты не запомнились.

Дебаты 5 октября были гораздо более содержательными и показали высокий уровень кандидатов. Здесь в большей мере обсуждались программы и принципы кандидатов и не было грубости и хамства со стороны дебатеров.

Безусловным лидером дебатов стал Темир Сариев. Он показал хорошее понимание экономики и социальных проблем. Искренность и уверенность Сариева сразу стала доминантой этих дебатов. Таалатбек Масадыков, как новое лицо на политической арене, показал себя с лучшей стороны, обнаружив хорошие ораторские навыки и широкий взгляд на глобальные мировые процессы. Недостаток опыта и знаний он умело перекрывал уверенной речью и отработанными жестами. Улугбек Кочкоров подкупил своей простотой и искренностью. Пожалуй, только Арсланбек Малиев негативно выделился своим популизмом и отсутствием стратегического видения развития страны.

В социальных сетях и частных дискуссиях широко обсуждались прошедшие дебаты. Если исключить мнение заинтересованных лиц и взять оценки независимых избирателей, то в целом оценку кандидатам по 10-балльной системе можно дать следующую: Т.Сариев — 9 баллов, Т.Масадыков — 7 баллов, У.Кочкоров — 5 баллов, А.Малиев — 2 балла.

Для общества очень важно, чтобы проводилось побольше таких дебатов и избиратели могли в полной мере оценить профессионализм и программы кандидатов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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