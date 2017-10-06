Темир Сариев: У нас будет единый и дружный народ

Темир Сариев принял участие в дебатах в эфире Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК). В рамках своего выступления кандидат призвал кыргызстанцев перестать делиться и стать единым дружным народом.

«С того времени, как ушел Акаев прошло 15 лет, Бакиев ушел 8 лет назад, 6 лет назад Отунбаева ушла. Остались считаные дни до того, как пост президента покинет Атамбаев. Но мы до сих пор делимся на «акаевских», «атамбаевских» и «отунбаевских». Уже пора прекратить это деление. Если я стану президентом, я это остановлю. Южные, северные – такого больше не будет, будет единый и дружный народ. Для этого мы должны построить сильное государство, основанное на законности и справедливости. Кроме того, должна активно расти экономика, карманы наших граждан не должны быть пустыми. Без роста экономики не будет прогресса и спокойствия», - призвал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.