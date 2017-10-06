Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником

Вчера, 5 октября, в эфире Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) прошли дебаты с участием кандидатов в президенты Кыргызской Республики.

Кандидаты имели возможность рассказать о своем видении развития страны в прямом эфире и задать друг другу актуальные вопросы. Участникам давалось равное количество времени на то, чтобы озвучить свою позицию.

По окончании дебатов пользователи соцсетей поделились своими впечатлениями от выступления кандидатов.

Бесспорным лидером стал Темир Сариев, речь которого впечатлила большую часть кыргызстанцев. В своих выступлениях Сариев умело парировал и отвечал на неудобные вопросы.

Кандидат показал себя достойным оппонентом, отвечая на вопросы уверенно и содержательно. Прошедшие дебаты в очередной раз доказали, что Темир Сариев как никто другой знает, как эффективно и в короткий срок решить актуальные для кыргызстанцев проблемы.

«Темир Сариев — опытный государственник. Ответы четкие и обоснованные», — прокомментировал дебаты Авланбек Джумабаев.

«Сегодняшние дебаты убедили меня в следующем: горжусь своей страной, что у нас есть достойные кандидаты в президенты», — написала Гульгакы Мамасалиева.

«Сегодняшние дебаты смотрю только из-за Темира Сариева!» — поделился впечатлением пользователь Давран Осмонкулов.

«Сегодня были самые эффективные, конструктивные и интересные дебаты», — написал Азиз Пиримкулов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.