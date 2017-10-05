За каждым успешным человеком стоит невоспетый герой — его учитель! Это вы, дорогие педагоги! Вы формируете мировоззрение наших детей, вы даете им путевку в жизнь! Мои успехи — это и ваша заслуга!

Уважаемые учителя!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником работников образования! Желаю вам всегда быть в отличном настроении, быть счастливыми! Я преклоняю перед вами голову за ваш тяжелый труд и самоотверженность!

Вы — моя опора в предстоящих переменах! Вместе с вами мы вырастим конкурентоспособную, образованную и многоязычную молодежь Кыргызстана!

Я обещаю удвоить вам заработную плату и обеспечить жильем! Никогда не буду вовлекать вас в политические баталии. Мы вместе обеспечим достойную жизнь в нашей стране, дорогие мои герои — учителя! Наш путь — путь вперед!

Искренне Ваш,

Омурбек Бабанов