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Омурбек Бабанов: Невоспетым героям — учителям!

За каждым успешным человеком стоит невоспетый герой — его учитель! Это вы, дорогие педагоги! Вы формируете мировоззрение наших детей, вы даете им путевку в жизнь! Мои успехи — это и ваша заслуга!

Уважаемые учителя!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником работников образования! Желаю вам всегда быть в отличном настроении, быть счастливыми! Я преклоняю перед вами голову за ваш тяжелый труд и самоотверженность!

Вы — моя опора в предстоящих переменах! Вместе с вами мы вырастим конкурентоспособную, образованную и многоязычную молодежь Кыргызстана!

Я обещаю удвоить вам заработную плату и обеспечить жильем! Никогда не буду вовлекать вас в политические баталии. Мы вместе обеспечим достойную жизнь в нашей стране, дорогие мои герои — учителя! Наш путь — путь вперед!

Искренне Ваш,

Омурбек Бабанов

 

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г. Бишкек, ул. Шопокова 121/1. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 05.10.2017 г. Тираж: 1. 

 
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