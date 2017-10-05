Мелис Мураталиев: Большой вклад в развитие Кыргызстана внес Темир Сариев

Общественный деятель Мелис Мураталиев считает Темира Сариева самым эффективным руководителем правительства.

«За 26 лет независимости мы пережили многое: у нас сменилось 4 президента и более 30 премьер-министров. Но из всех руководителей правительства за последние годы самый большой вклад в развитие Кыргызстана внес Темир Сариев.

Много говорилось о том, что надо вернуть Кыргызстану собственность, находившуюся в аренде у соседних республик до распада СССР. И только премьер-министр Темир Сариев решительно вернул 19 объектов в собственность КР (пансионаты, водохранилища, насосные станции), которые уже считались безвозвратно утраченными. Ни одному премьер-министру и ни одному президенту не удалось этого сделать», — сказал Мелис Мураталиев.

Активист отметил лидерские качества Темира Сариева, которые позволили ему от простого сельского парня стать премьер-министром, а теперь уже и кандидатом в президенты.

«У него не было богатых родителей или больших связей, он всего добился сам, упорно работая 24 часа в сутки. На посту премьера он пробыл всего год, намного меньше, чем предыдущие премьер-министры, но за это время он сделал очень много: начал строительство дороги Балыкчи — Корумду, начал асфальтирование сельских дорог, выдачу фермерам техники в лизинг, строительство теплиц, а также довел до конца вхождение Кыргызстана в ЕАЭС. Такую большую работу может проделать только настоящий лидер, у которого одна цель — добиться благополучия в Кыргызстане», — подчеркнул Мелис Мураталиев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 05.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.