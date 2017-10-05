С.Жээнбеков: Я против популистских инициатив, когда дело касается госбюджета

«Я против популистских инициатив, когда дело касается государственного бюджета, потому что государственный бюджет — это не резина», — заявил кандидат в президенты Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков во время дебатов на ОТРК в среду, 4 октября. Об этом он сказал, отвечая на вопрос другого кандидата — Омурбека Бабанова, который спросил, почему он, будучи премьер-министром, не поддержал инициативу парламентской фракции «Республика — Ата Журт» о выдаче сельхозкредитов под 7 процентов годовых.

Сооронбай Жээнбеков пояснил, что, во-первых, необходимо восстанавливать перерабатывающее производство в сельской местности, что уже реализуется: выдаются кредиты под 6 процентов годовых.

«Такое делается впервые в истории Кыргызстана. Во-вторых, сейчас выдают кредиты под 10 процентов годовых, и в банках стоит очередь из желающих получить эти кредиты. Мы с трудом довели бюджет до 7 миллиардов сомов. Теперь, чтобы ликвидировать эти очереди в банках, мы должны довести бюджет до 20 миллиардов сомов. Чтобы наши фермеры также не стояли и в вашем банке в очереди, желая получить кредит под 27 процентов годовых. Вот это мы должны ликвидировать, а потом уже перейти под 7 процентов.

Как мы можем, не обеспечив полностью кредитами под 10 процентов, говорить о ваших популистских инициативах и поддерживать их? Мы не можем этого делать сейчас. Потому что государственный бюджет — это не резина. У всего есть свои подсчеты. Я против принятия популистских решений.

Доведем бюджет до 20 миллиардов с 10 процентами, ликвидируем очереди, потом уже снизим проценты хоть до 6 процентов. Эти ресурсы мы нашли, когда я был премьер-министром, и сейчас создаем фонд, который будет выдавать кредиты на длительные сроки, наподобие Российско-Кыргызского фонда развития. Все это подробно расписано в моей программе», — ответил Сооронбай Жээнбеков.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 05.10.2017 г.