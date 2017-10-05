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Выборы

Темир Сариев: У лидера слово должно соответствовать делу

«Если лидер не будет достойным, то и общество не будет прогрессивным, это все знают, рыба гниет с головы. У лидера слово должно соответствовать делу, а мысли совпадать со словами. И только тогда у нас будут солидарность и стабильность. Да, сегодня есть определенная стабильность, и мы должны это сохранить», — отметил Темир Сариев на встрече с избирателями.

Если я приду, то реализую свою программу. Я установлю верховенство закона, везде будет наведен железный порядок

Темир Сариев
Многие избиратели верят, что Темир Сариев сможет воплотить все свои планы. Будучи премьер-министром, он уже начал реализацию многих важных проектов и намерен их завершить. Сариев уверен: каждый кыргызстанец заслуживает достойной жизни у себя на родине.

Вместе к победе!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 05.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 

 
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