Темир Сариев: Люди должны быть богаты не только финансово, но и духовно

Темир Сариев, выступая в эфире общественного радио «Биринчи радио», подчеркнул, что необходимо строить сильное государство.

«Чтобы построить сильное государство, нужна сильная экономика, а для этого люди должны быть обеспечены не только финансово, но и духовно. Должны иметь достойное образование, знания, которые они потом смогут применить в работе, а также не забывать и о культурной составляющей. Мы должны оберегать наши традиции и обогащать культурное наследие», — сказал Темир Сариев.

Кандидат подчеркнул, что мы должны стремиться к крепкому государству, где уровень жизни и качество жизни людей будут на достойном уровне.

«Люди, которые занимают руководящие должности, должны душой переживать за судьбу народа и страны. У каждого из них должно быть рвение внести вклад в развитие общества. Они должны ничего не бояться и в то же время чувствовать ответственность за оказанное народом доверие и желание не подвести свой народ», — подчеркнул Темир Сариев.