Жители Токтогула выбирают Омурбека Бабанова!

Кандидат на пост президента КР Омурбек Бабанов продолжает знакомить кыргызстанцев со своей предвыборной программой «Путь вперед!». На встрече с жителями городов Кара-Куля и Токтогула Джалал-Абадской области отдельные кыргызстанцы рассказали, почему поддерживают кандидатуру Омурбека Бабанова

Ырысбек Чекиров, житель города Кара-Куля: «Омурбек Бабанов молод, полон сил. Много чего мы пережили, сначала Акаев, затем Бакиев, президенты забывали о народе и думали лишь о собственной выгоде. А теперь пришло время одуматься и выбрать достойного кандидата. Бабанова я считаю таковым, и понимаю, почему его так сильно очерняют. В Кыргызстане честных людей всегда сажали, обвиняли, не давали пробиваться. Хватит! Мы уже намучались, не надо нам власти одной партии. Мы требуем перемен!».

Лиракан Райымкулова, жительница города Таш-Кумыра: «Я специально приехала в Кара-Куль, чтобы послушать речь Бабанова. У него есть все данные для того, чтобы быть правителем: молод, умен, опытен, думает о народе, красив. Думаю, если он станет президентом, то создаст условия не только для молодых, но и для пенсионеров. Помню, что в бытность премьерства Бабанова была надбавка к пенсии. А потом что? Хотела бы призвать все кыргызстанцев: не нужно голосовать за своего земляка, нужно выбирать достойного! Все эти «свои» ничего не сделали для народа. Нам нужен работающий президент. Поэтому мы поддерживаем Омурбека Бабанова! Какой кандидат обещает построить заводы и фабрики? Только Бабанов. Мы то уже состарились, а для детей хочется лучшей жизни».

Шаршенбек Бекташев, житель города Токтогула: «Я работаю водителем, и отмена техосмотра для простых водителей считаю огромным облегчением для нас и нашей работы. Раньше только на оформление доверенности можно было потратить целый день. Человек работал, работает и будет работать во благо народа, а другие не хотят этого, видимо. Иначе как объяснить усиленный черный пиар в сторону Бабанова? Даже мы, простой народ, уже понимаем, где там смонтировали, где просто слухи ходят, а где правда. Я не говорю плохо о нашем президенте или премьер-министре, но прошу, чтобы эти выборы прошли чисто и мирно».

Айнура Осмоналиева, жительница города Токтогула: «Я буду голосовать за Бабанова, потому что ознакомилась с его программой и другим советую. Кыргызстан сейчас нуждается в развитии. Мы свое уже прожили, хочется, чтобы наши дети жили в процветающем Кыргызстане. Все это нам обеспечит Бабанов! Я горжусь Омурбеком, он как сын простых матерей, таких как я, очень близок к каждому из нас. Мы верим и надеемся на него. Считаем, что именно он принесет благополучие народу. Прошу всех женщин, матерей Кыргызстана не поддаваться на провокации, не верить непонятным личностям, не продавать свой голос. Я прошу голосовать за Бабанова!».

Махабат Кулжыгачева, жительница города Токтогула: «Женщины, молодые матери моего города поддерживают Бабанова и его программу «Путь вперед!». Будущее Кыргызстана, будущее наших детей и будущее нашего города можно увидеть в программе политика. Поэтому я, как и все, голосую за кандидата под номером 6!».

Ажо Султаналиев, житель города Кара-Куль: «Будущее в руках молодежи. Жители города Кара-Куля поддерживают Бабанова. Нам нужен лидер, новый человек с незапятнанной репутацией, у которого есть определенный вес в мировой политике, человек, который разбирается в экономике. Тот, который сможет послужить примером для молодых жителей Кыргызстана. И этот человек Омурбек Бабанов! Думаю, если мы поддержим его, то в стране произойдут перемены, начнется развитие. Бабанов сделает экономический прорыв, чтобы мы могли гордиться Кыргызстаном как самой развитой страной в мире! За перемены! За Омурбека Бабанова!».