Кандидат в президенты Темир Сариев выступил в эфире общественной радиостанции «Биринчи радио».

«Сейчас говорят, якобы президент ничего не решает и у него мало власти. Но это неправда. Только с подписи президента у нас в стране решаются важнейшие вопросы и вступают в силу законы. Роль президента очень важна, а президент – это избранник народа. Поэтому важен и голос каждого гражданина, который он отдает на выборах», - сказал Темир Сариев.

Кандидат обозначил главные задачи, которые должны стоять перед каждым президентом. Однако выделил и первостепенные цели, которые должны стоять во главе.

«Главной задачей президента должно быть создание целостности и безопасности государства, обеспечение граждан равными правами. Но еще более важной задачей должно быть создание благополучия для каждого гражданина, обеспечение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Это все должно реализовываться на высшем уровне и при упорной работе. У меня есть четкая и понятная программа, а также сильная команда, с которой я эту программу реализую», - заверил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 04.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.