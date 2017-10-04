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Выборы

Аппарат президента распространил итоги соцопроса: Жээнбеков опережает Бабанова

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к жителям страны в преддверии выборов. Текст обращения распространила сегодня пресс-служба главы государства.

Алмазбек Атамбаев отметил, что свой долг как действующего главы государства видит в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан и оградить их от какого-либо давления со стороны. Избиратели должны быть также ограждены и от попыток навязывания им ложной информации.

Учитывая важность президентских выборов и степень влияния их итогов на судьбу страны, манипулирование общественным мнением может нанести существенный ущерб стабильности общественно-политической ситуации и интересам национальной безопасности Кыргызстана.

«К сожалению, таким примером является попытка одного из кандидатов навязать обществу ничем не подтвержденные данные о якобы готовности «65,5 процента населения» голосовать за него «в первом туре». Считаю важным довести до общественности реальную информацию. В частности, о результатах социологических исследований, которые проводились ведущими социологическими службами Кыргызстана с марта по октябрь 2017 года», — говорится в обращении.

Ответы на вопрос: «Если бы выборы президента республики состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных политиков вы бы проголосовали?»

При необходимости аппарат президента готов представить более подробную информацию.
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